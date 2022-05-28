Саргис Адамян возвращается в «Хоффенхайм»

Нападающий сборной Армении по футболу Саркис Адамян вернется из Brugge в Hoffenheim, с которым у него контракт до 2023 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Саркис Адамян провел вторую часть сезона по аренде в бельгийском клубе Brugge, в составе которого стал чемпионом Бельгии.

В составе Brugge Адамян принял участие в 16 матчах, став автором 6 голов и 1 голевой передачи.