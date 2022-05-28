Стало известно, сколько ИТ-специалистов покинули Россию

Всего Россию за первое полугодие покинули или покинут 40 тыс. IT-специалистов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на данные ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения.

«Выяснилось, что в 162 компаниях на релокацию согласилось 30-40% российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30% в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться», — говорится в исследовании.

Все уехавшие приняли решение об отъезде из-за начала спецоперации в Украине. Эксперты отмечают, что половина из них должна вернуться обратно до конца 2022 года.

Основная масса уехавших IT-специалистов работают в зарубежных компаниях, которые решили закрыть офисы в России: из этой категории мигрируют в среднем 30% от всего персонала, которому было предложено уехать.

Также страну покидают сотрудники российских компаний, работавшие на развитых зарубежных рынках, потерявшие заказчиков и переместившие свои офисы продаж в другие страны. Также в число мигрантов входят фрилансеры.

В конце марта представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) говорил, что за месяц с начала спецоперации Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, в апреле может уехать еще 70–100 тыс. В конце апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что уехавшие из России айтишники начали возвращаться в страну.