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800-летие основания монастырского комплекса Хоранашат отметили святой литургией

800-летие основания монастырского комплекса Хоранашат отметили святой литургией

В монастырском комплексе Хоранашат после пятилетнего перерыва по случаю 800-летия со дня основания была отслужена епископская Святая литургия. 

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.   

«Около пяти лет назад в Хоранашате впервые после перерыва столетий была отслужена епископская Святая литургия. 

28 мая она отслужена снова. Повод – 800-летие со дня основания. В Хоранашате, в нескольких десятках метров от азербайджанских позиций, епископ Баграт Галстанян отслужил Святую литургию», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в церемонии приняли участие министр ОНКС  РА Ваграм Думанян, заместитель министра Ара Хзмалян, другие официальные лица, было также  много гостей из столицы и регионов. 

За литургией последовала церемония Андастан, церемония благословения земли - четырех сторон мира. Он был исполнен на территории, примыкающей к областной администрации Чинари —  со Святым Крестом и «Евангелием Хоранашата».

Отмечается, что «Евангелие Хоранашата» (1224 г.) было принесено в Чинари из Матенадарана имени Месропа Маштоца — специально для совершения этого высокозначимого ритуала. 

Церемония завершилась исполнением духовной музыки․ Вечером в Доме культуры села Чинари собравшиеся с удовольствием слушали выступление Ереванского государственного камерного хора.


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