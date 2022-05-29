Турция займется разведкой нефти на границе с Сирией

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO получила пятилетнюю лицензию на разведку нефти в приграничных с Сирией провинциях Мардин и Ширнак. Соответствующее решение Минэнерго Турции опубликовано в воскресенье в правительственном вестнике "Официальная газета".

Как передает Арменпресс со ссылкой ТАСС, разведка нефти, как отмечается, будет вестись на площади 12 062 га.

Месторождение в уезде Нусайбин юго-восточной турецкой провинции Мардин было обнаружено в прошлом году. Как сообщала ранее TPAO, при разведке скважины "Гунюрду-1" в Нусайбине было обнаружено месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градуса по шкале API. Информации о его возможных запасах в открытой прессе нет.

Также не уточняется место геологоразведочных работ компании TPAO в провинции Ширнак.