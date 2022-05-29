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Провокации Азербайджана обосновывают необходимость размещения наблюдательной миссии на границе. МИД РА

Провокации Азербайджана обосновывают необходимость размещения наблюдательной миссии на границе. МИД РА

МИД РА решительно осудил грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня в юго-восточном направлении приграничной зоны РА 28 мая, в результате чего погиб рядовой Давид Ваганович Варданян. 

По мнению МИД, подобные провокации и инциденты 28 мая, регулярные нарушения режима прекращения огня лишний раз обосновывают необходимость зеркального вывода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии в приграничном районе.   

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел РА, в заявлении говорится: 

«Выражаем глубокое соболезнование и поддержку членам семьи и родственникам погибшего военнослужащего.

Примечательно, что этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и экспансионистские заявления президента Азербайджана 27 мая, включавшие в себя устремления в отношении суверенной территории Республики Армения.

В связи с этим хотим напомнить, что подразделения ВС Азербайджана в мае 2021 года  незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения в районе Сотк-Хознавара и оккупировали территорию площадью более 45 квадратных километров.

Подобные провокации и инциденты, имевшие место 28 мая и ранее, регулярные нарушения режима прекращения огня лишний раз обосновывают необходимость зеркального вывода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии на границе, о чем неоднократно заявляла армянская сторона.

Учитывая также и то, что комиссия по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном уже начала свою работу, данный инцидент должен быть соответствующим образом расследован и оценен комиссией.

Вместе с тем напоминаем, что последствия предыдущего грубого нарушения режима прекращения огня, установленного заявлением от 9 ноября 2020года, в результате которого Вооруженные силы Азербайджана вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, находящееся в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации, до сих пор не устранены.

Считаем важным, чтобы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Европейский союз и все международное сообщество дали должную и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, которые имеют целью подрыв миротворческих усилий на Южном Кавказе.

Мы призываем руководство Азербайджана воздержаться от провокационных действий, риторики, выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности и безопасности в регионе — согласно трехсторонним заявлениям и итогам брюссельских встреч».

 


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