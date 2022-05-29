Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека

По меньшей мере три человека погибли в воскресенье в результате обрушения здания ресторана из-за взрыва в центре Багдада, сообщило информационное агентство Shafak со ссылкой на официальный источник в службе безопасности. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает Арменпресс.

Ранее телеканал "Ас-Сумария" сообщил, что в воскресенье в результате взрыва неизвестного происхождения обрушилось здание ресторана "Лейла", расположенного в районе Джадрия вблизи министерского квартала в центре Багдада.

"Спасатели службы гражданской обороны извлекли из-под завалов здания ресторана "Лейла" два тела его работников, еще один работник скончался от полученных травм, в результате чего число погибших достигло трех человек. Разбор завалов и поиски людей продолжаются", - отметил источник.

Он рассказал, что большинство работников находились в подвале ресторана, который использовался как кухня.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате неисправности газовой системы.