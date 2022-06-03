Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь 2022

Никол Пашинян и Зураб Пололикашвили обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма

Никол Пашинян и Зураб Пололикашвили обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма

Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального секретаря ВТО ООН Зураба Пололикашвили, который находится в Армении для участия в 67-й сессии Европейской региональной комиссии ООН по ВТО.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр приветствовал визит делегации во главе с господином Пололикашвили в Армению. Избрание в члены Исполнительного совета ВТО Организации Объединенных Наций на 2021-2025 гг. он назвал очень важным событием, которое будет способствовать дальнейшему эффективному сотрудничеству. Никол Пашинян отметил, что туризм является одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики Армении, которая в настоящее время демонстрирует тенденцию к восстановлению.

Генсек ВТО ООН поблагодарил армянскую сторону за теплый прием и гостеприимство, поздравил премьер-министра Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и плодотворной работы. Он приветствовал решение правительства Республики Армения провести заседание в Ереване, поделился впечатлениями о ходе мероприятия, его заседаниях и оценил работу заседания как эффективную. Зураб Пололикашвили выразил удовлетворение тенденцией восстановления туризма в Армении и выразил готовность к углублению сотрудничества с правительством Армении.

Собеседники обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма. Обе стороны выступили с инициативами, направленными на развитие сельского туризма, агротуризма, улучшение инфраструктуры, продвижение туристического бизнеса, развитие менталитета, укрепление женского предпринимательства. Премьер-министр представил программы правительства в этих областях и в контексте их совершенствования посчитал важной консультативную помощь ВТО ООН. Зураб Пололикашвили представленные программы счел интересными, и подтвердили готовность ВТО ООН своим инструментарием содействовать их успешной реализации

Стороны обменялись мнениями о возможностях организации инвестиционного форума в сфере туризма в Армении в следующем году, договорились продолжить активную работу по реализации повестки сотрудничества.


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