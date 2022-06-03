Ален Симонян принял делегацию Арцаха

3 июня председатель Национального собрания РА Ален Симонян принял делегацию во главе с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, в приветственном слове Ален Симонян выразил удовлетворение тесным сотрудничеством, установившимся между Арменией и Арцахом по аналогичным комиссиям в сфере образования и науки. По словам спикера Парламента РА, в основе этого сотрудничества лежит развитие сферы образования, решение гуманитарных вопросов, законодательные реформы, защита исторических, культурных и духовных ценностей на территориях, находящихся под контролем Арцаха в итоге войны.

Ален Симонян подчеркнул роль и значение образования в сложившейся ситуации.

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян высоко оценила двустороннее сотрудничество во всех сферах, особенно по части разработки программы стратегии образования, законодательных реформ в сфере, культурного сотрудничества.

Во встрече участвовали председатель постоянной комиссии НС Армении по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Сисак Габриелян и члены комиссии, председатель постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Республики Арцах Арам Арутюнян.