Инфляция в странах ОЭСР в апреле достигла 9,2%: самая высокая инфляция зафиксирована в Турции -70%

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2022 года инфляция достигла 9,2%, рост цен на продовольственные товары и услуги ускорился, а самая высокая инфляция зафиксирована в Турции – 70.

Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития.

Отмечается, что потребительские цены в ОЭСР в апреле 2022 года выросли на 9,2% по сравнению с 8,8% в марте 2022 года.

Инфляция продовольственных товаров в странах организации продолжала резко расти, достигнув 11,5% в апреле 2022 года по сравнению с 10% в марте. Цены на услуги выросли в большинстве стран ОЭСР, при этом в 33 странах ОЭСР в апреле 2022 г. средний рост составил 4,4% - по сравнению с 3,9% в марте.

Динамика цен в странах варьировалась:9 стран организации зарегистрировали двузначную инфляцию, самая высокая инфляция была зарегистрирована в Турции и Эстонии. Но инфляция снизилась в пяти странах ОЭСР, включая Италию, Испанию и США.

Так, инфляция в Турции в апреле составила 70 процентов, в Эстонии - 18,9 процента. Согласно данным об инфляции, опубликованным в разных странах, инфляция в Литве в апреле составила 16,8 процента, в Чехии - 14,2 процента, в Латвии - 13 процентов. По данным организации, инфляция в ЕС в апреле составила 8,1%.