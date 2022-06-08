В Ереване, в кинотеатре «Москва» состоится премьера фильма Артавазда Пелешяна «Природа»: вход свободный

18 июня в 19:00 в кинотеатре «Москва» состоится премьерный показ фильма Артавазда Пелешяна «Природа».

Как передает «Арменпресс», фильм был создан по заказу французского Фонда современного искусства «Картье» и немецкого киноинститута «ZKM Filminstitut». Его удалось завершить при содействии Фонда «Центр армянского народного искусства».

Этот фильм снят через 27 лет после фильма 1993 года «Жизнь». В центре внимания фильма «Природа» вновь неустойчивое сосуществование человека с окружающей его средой.

В фильме звучит музыка Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Авета Тертеряна и Тиграна Амасяна.

Мировая премьера состоялась в Париже по инициативе французского Фонда современного искусства «Картье».

Фестивальная премьера фильма «Природа» прошла на знаменитом Нью-Йоркском кинофестивале в сентябре 2021 года. Затем последовала его европейская премьера на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA). Там Артавазд Пелешян был удостоен премии «Life achievement award» за неоценимый вклад в область кино.

На ереванскую премьеру приедут художественный руководитель Фонда современного искусства «Картье» Эрве Шандес и основатель немецкого киноинститута «ZKM Filminstitut».

Вход в кинотеатр свободный, по пригласительным билетам доступны места с 1 по 8 ряд.