Всемирный банк прогнозирует экономический рост Армении в 2022 году на 3,5%
13:36, 8 Июнь 2022
Всемирный банк в 2022 году прогнозирует экономический рост Армении на 3,5% и на 4,6% в 2023 году.
Как сообщает «Арменпресс», опубликован доклад Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».
Июньский доклад Всемирного банка (#GEP) прогнозирует, что экономике региона Европы и Центральной Азии в 2022 году, с учетом войны в Украине и ее последствий, предстоит упадок примерно на 3%.В докладе прогнозируется, что экономический рост в Армении в 2022 году составит 3,5%, в 2023 году - 4,6%, в 2024 году - 4,9%.
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