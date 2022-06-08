СМИ: турецкая спецоперация на севере Сирии начнется на этой неделе

Операция турецких вооруженных сил на севере Сирии может начаться на текущей неделе, допустил корреспондент издания Hurriyet, вернувшийся из предполагаемого района боевых действий.

"В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС (вооруженных сил, – ред.) развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции", – приводит РИА Новости фрагмент статьи, опубликованной изданием.

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, армия проведет "антитеррористические операции". СМИ сообщали, что боевые действия могут начаться на территории четырех сирийских провинций, передает Арменпресс.

В Hurriyet добавили, что Анкара отказалась от ведения боевых действий в районе Айн-Исса, в котором проходит автомагистраль, соединяющая города Хасака, Ракка и Дайр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере Сирии. По утверждению издания, Турция не получила согласия РФ на проведение операции в этой местности.

Ранее радио Sputnik рассказало, какие условия Реджеп Эрдоган выдвинул стремящимся в НАТО Финляндии и Швеции.