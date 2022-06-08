Арташес Туманян в Ашхабаде обсудил вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере энергетики

С целью обсуждения программ регионального и двустороннего экономического сотрудничества 7-8 июня в Ашхабаде находится советник премьер-министра РА Арташес Туманян.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита Арташес Туманян встретился с вице-премьером, координирующим нефтегазовую сферу Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и Туркменистаном Шахымом Абдрахмановым и вице-премьером по промышленным и энергетическим комплексам Чарамурадом Пурчековым.

В ходе встреч, в частности, были затронуты вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере газа и энергетики, а также подготовительных работ к предстоящему заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и Туркменистаном.