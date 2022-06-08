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Вице-спикер НС Армении принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии Совета Европы

Вице-спикер НС Армении принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии Совета Европы

Вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян 8 июня принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии СЕ Клэр Бази Малори. Он подчеркнул значение официального визита  председателя Венецианской комиссии в Армению и оценил эффективное сотрудничество со структурой.

Как сообщили «Арменпресс» на встрече в Национальном собрании также присутствовали член делегации НС в ПАСЕ Арусяк Джулакян и генеральный секретарь Венецианской комиссии СЕ Симона Гранта-Менгини.

Рубен Рубинян отметил, что власти Армении продолжают оставаться верными процессу демократических реформ, начавшемуся после Бархатной революции. В связи с этим вице-спикер подчеркнул необходимость содействия Венецианской комиссии.

Была представлена работа Совета по конституционным реформам.

Председатель Венецианской комиссии подчеркнула важность плодотворного сотрудничества с Арменией.
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