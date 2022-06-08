Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван
17:08, 8 Июнь 2022
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС.
Министр прилетел в столицу Армении из Анкары, где провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
В четверг запланированы переговоры Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу глава МИД РФ примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
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