Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС.

Министр прилетел в столицу Армении из Анкары, где провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

В четверг запланированы переговоры Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу глава МИД РФ примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.