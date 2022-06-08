Президент Хачатурян встретился с исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан»

Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан» Айкаком Аршамяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были затронуты вопросы деятельности Всеармянского фонда.

Айкак Аршамян представил ход строительства жилых домов и детского сада, строящихся Всеармянским фондом «Айастан» в районе «Муш-2» города Гюмри. Директор фонда также сообщил, что на первом этапе в общинах Шурнух, Хознавар, Аравус и Давид Бек были установлены солнечные водонагреватели, а также отремонтированы школы в общинах Тех, Корнидзор, Вагатур, Чакатен и Давид Бек.

Были также затронуты программы оказания помощи семьям и родственникам жертв войны.