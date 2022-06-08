Разработанная армянскими специалистами программа будет использована правительством Замбии

Система, созданная армянской компанией Synergy, поможет около 15 тыс семьям в Замбии снизить риск гигиенических заболеваний. Как сообщает Арменпресс, подписано соглашение с делегацией Санитарного проекта Замбии.

«Используя более 800 разработанных нами индикаторов, Санитарный проект Замбии сегодня помогает осуществлять многоуровневый и расширенный мониторинг. В настоящее время система помогает примерно для 15 тыс семьям снизить риск заболеваний, связанных с гигиеной. На следующих этапах проекта предусматривается привлечение до 250 000 бенефициаров», - сказал программный директор Synergy Айк Манукян.

Правительство Замбии реализует Санитарную программу в Лусаке, которая обеспечит гигиенические условия для беднейших хозяйств. Проект включает расширение канализационной сети, развитие санитарной инфраструктуры и систем управления сектором. Проект осуществляется при поддержке Всемирного банка.

«В течение последних пяти лет специалисты Synergy помогали нам в исследовании, проектировании, разработке и оцифровке проекта, который призван облегчить инвестиции в санитарию и гигиену в Лусаке», — сказал директор директор компании по водоснабжению и водоотводу Лусаки Джонатан Кампатан.