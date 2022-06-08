Компания «Айпост» оцифрует свои услуги

Компания «Айпост» 8 июня организовала мероприятие «Рождение новой почты», на котором были подведены итоги работы, достижений и процесса цифровизации компании, а также было объявлено о предстоящих электронных услугах.

Как сообщает Арменпресс, генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян заявил, что для улучшения качества обслуживания были внесены радикальные изменения. Он отметил, что вскоре в Абовяне появится гражданский центр, где в режиме «одного окна» будут предоставляться более 400 государственных услуг.



«С июля мы предоставим нашим клиентам возможность получать электронные письма на свои телефоны. С этого момента процесс обмена почтой, получения и отправки почты будет полностью оцифрован», - сказал он.

26 переоборудованных отделений в Ереване, 20 электровелосипедов, с помощью которых «Айпост» в ближайшее время будет предоставлять экспресс-услуги.

Новый электронный кошелек, который можно скачать, чтобы иметь счет онлайн-кошелька и использовать его для получения пенсии и совершения различных онлайн-платежей.

Система онлайн-торговли и доставки «БерБер», благодаря которой покупатели могут совершать покупки, не уступает существующим лидерам рынка, новая платформа, которая направлена на распространение армянских продуктов, на то, чтобы сделать их еще более узнаваемыми. по всему миру. «Айпост» с каждым днем расширяет спектр своих услуг.

Гендиректор «Айпост» отметил также важность внедрения систем феникс и метрикс. Первый позволяет улучшить, а второй оценить качество услуг.