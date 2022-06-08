В США считают, что Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений

Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность продвинуться вперед в процессе нормализации отношений. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования [конфликта вокруг Нагорного Карабаха]", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на брифинге для иностранных журналистов.

"Считаю, что мы видели, как обе страны делали важные шаги. США весьма поощряют это", - сказала Донфрид.

22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Стороны, в частности, пришли к договоренности о проведении на госгранице двух стран первого заседания пограничных комиссий по делимитации. 23 мая Алиев подписал распоряжение о создании госкомиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Уже на следующий день на границе двух стран состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении в формате комиссий по делимитации границы.