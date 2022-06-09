Сборная Армении по футболу проиграла сборной Шотландии

Во втором туре подгруппы B первой группы Лиги наций сборная Армении по футболу сыграла с командой Шотландии.

Как сообщает «Арменпресс», в первом тайме матча, проходящего на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, шотландская команда имела абсолютное преимущество, хозяева перехватывали инициативу последовательными атаками. На 28-й минуте матча, получив дальний пас, сильным ударом головы Энтони Ралстон забил первый гол сборной Армении. Шотландия успела удвоить преимущество еще до того, как команды ушли на перерыв. На 40-й минуте после подачи углового Скотт Маккенн забил головой второй гол. Первый тайм окончился со счетом - 2:0. Почти такое же развитие получил и второй тайм. Шотландия продолжала держать инициативу в своих руках. Большую работу проделали защитники сборной Армении, особенно капитан команды Вараздат Ароян. Но, в итоге, Шотландия выиграла со счетом 2:0.

Следующий матч команды Хоакина Капароса со сборной Украины состоится 11 июня. Матч начнется в 17:00 по ереванскому времени.

В стартовом матче этого тура Лиги Наций сборная Армении в Ереване одержала победу над сборной Ирландией со счетом 1:0.