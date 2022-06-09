Турция пытается связать процесс урегулирования отношений Армения-Турция с процессом Армения-Азербайджан: Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Арарат Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона рада слышать заявления турецких властей, что они намерены урегулировать и установить дипломатические отношения с республикой Армения и открыть границу между Арменией и Турцией.

«С другой стороны, мы видим различия в подходах в том смысле, что Турция продолжает заявлять, что этот процесс урегулирования должен происходить без каких-либо предварительных условий, однако мы регулярно видим связь между процессом урегулирования отношений Армения-Турция и процессом Армения-Азербайджан. Связь, которую турецкие власти пытаются найти и подчеркнуть при каждом удобном случае. Мы не считаем это конструктивным. Есть некоторые различия в наших представлениях о темпе. Тем не менее, еще раз хочу повторить, мы приветствуем заявления Турции, что они собираются открыть закрытую с Арменией границу», - сказал Арарат Мирзоян.