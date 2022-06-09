Министр юстиции Армении принял председателя Венецианской комиссии

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Клэр Бази-Мэллори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Карен Андреасян подчеркнул, что эффективное сотрудничество с Советом Европы и Венецианской комиссией играет ключевую роль в создании независимой судебной системы и реализации законодательных инициатив правительства.

Министр Андреасян с удовлетворением констатировал, что наличие постоянного диалога с Венецианской комиссией позволяет более уверенно продолжать усилия по обеспечению качества правосудия, доверия к судебной системе и социальных гарантий для судей.

В ходе встречи стороны коснулись новой стратегии судебной реформы и проводимой в рамках конституционных реформ работы. Министр Андреасян добавил, что «правовой аудит» Конституции поможет понять дальнейшие направления конституционных изменений.

Председатель Венецианской комиссии Клэр Бази-Мэллори, в свою очередь, поблагодарила за плодотворное сотрудничество и подтвердила готовность Венецианской комиссии поддержать повестку дня правительства Армении, подчеркнув важность предпринятых шагов по становлению демократии и созданию независимой и добропорядочной судебной системы.

Стороны подчеркнули важность вовлечения гражданского общества в процесс реформ. Стороны обсудили вопросы, связанные с инструментами дисциплинарной ответственности судей, рассмотрели другие отраслевые реформы, коснувшись новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которые вступят в силу с 1 июля.

В завершение встречи министр Андреасян подтвердил решимость правительства продвигать сформированную повестку реформ.