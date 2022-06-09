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Министр юстиции Армении принял председателя Венецианской комиссии

Министр юстиции Армении принял председателя Венецианской комиссии

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Клэр Бази-Мэллори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Карен Андреасян подчеркнул, что эффективное сотрудничество с Советом Европы и Венецианской комиссией играет ключевую роль в создании независимой судебной системы и реализации законодательных инициатив правительства. 

Министр Андреасян с удовлетворением констатировал, что наличие постоянного диалога с Венецианской комиссией позволяет более уверенно продолжать усилия по обеспечению качества правосудия, доверия к судебной системе и социальных гарантий для судей.

В ходе встречи стороны коснулись новой стратегии судебной реформы и проводимой в рамках конституционных реформ работы. Министр Андреасян добавил, что «правовой аудит» Конституции поможет понять дальнейшие направления конституционных изменений.

Председатель Венецианской комиссии Клэр Бази-Мэллори, в свою очередь, поблагодарила за плодотворное сотрудничество и подтвердила готовность Венецианской комиссии поддержать повестку дня правительства Армении, подчеркнув важность предпринятых шагов по становлению демократии и созданию независимой и добропорядочной судебной системы.

Стороны подчеркнули важность вовлечения гражданского общества в процесс реформ. Стороны обсудили вопросы, связанные с инструментами дисциплинарной ответственности судей, рассмотрели другие отраслевые реформы, коснувшись новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которые вступят в силу с 1 июля.

В завершение встречи министр Андреасян подтвердил решимость правительства продвигать сформированную повестку реформ.


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