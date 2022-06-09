МИД Армении представил повестку заседания СМИД ОДКБ

В Ереване 10 июня состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-челнов Организации Договора о коллективной безопасности под председательством министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Как передает Арменпресс, МИД представил повестку дня заседания.

Сначала состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в узком составе, а затем в расширенном составе, после чего министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступят с заявлениями для прессы.

В повестку заседания включены вопросы международной и региональной безопасности, укрепления механизмов кризисного реагирования ОДКБ.

По итогам встречи планируется подписание программы консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на 2022-2024 годы.