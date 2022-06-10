В Ереване проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна 10 июня в Ереване началось заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Как передает «Арменпресс», состоятся заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ в узком составе, а затем в расширенном составе, за которыми последуют заявления для прессы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В повестке дня заседания вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, укрепления механизмов быстрого кризисного реагирования ОДКБ.

По итогам заседания планируется подписание Программы консультаций о взаимопонимании по вопросам внешней политики, обороны и безопасности между представителями государств-членов ОДКБ на 2022-2024 годы.