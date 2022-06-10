ЮНЕСКО становится свидетелем вандализма Азербайджана на оккупированных территориях Арцаха: постпред Армении

7 июня постоянное представительство Республики Армения при ЮНЕСКО вместе с Министерством образования, науки, культуры и спорта по случаю 30-летия членства Армении в ЮНЕСКО организовали вечер, на котором присутствовали представители армянской общины, духовной общины, общественных организаций, послы, сенаторы, депутаты и другие лица.

Как передает «Арменпресс», в начале вечера, состоявшегося в штаб-квартире ЮНЕСКО, выступили постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО, посол Кристиан Тер-Степанян, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам Африки Фирмин Эдуард Матоко, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

«Вступив в ЮНЕСКО, Армения представила свой культурный вклад в наследие человечества. Однако мы должны расценивать, что членство - это деятельность организации с участием страны. Армения полностью вовлечена в реализацию мандата ЮНЕСКО, в распространение общечеловеческих ценностей, гарантом которых она является.

Мы с беспокойством следим за опасностью, угрожающей культурному наследию в конфликтных регионах, случаями уничтожения тысяч хачкаров армянского кладбища Нахичевана в 1998-2005 годах. Даже сегодня, несмотря на усилия генерального директора, ЮНЕСКО бессильна и становится свидетелем и других случаев вандализма и уничтожения армянских культурных ценностей на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха. Да, необходимо сделать все, чтобы сохранить наследие, находящееся под угрозой исчезновения», - сказал в своем выступлении постоянный представитель Республики Армения при ЮНЕСКО, посол Кристиан Тер-Степанян.

Фирмин Эдуард Матоко, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по Африке, в своем выступлении заявил:

«Узы доверия и солидарности, объединяющие Армению и ЮНЕСКО, ценны, и постоянно укрепляющееся сотрудничество является тому доказательством. На протяжении трех десятилетий Армения тесно связана с нами во благо общечеловеческих ценностей, защиты таких общечеловеческих ценностей, как образование, культура, наука, общение, информация. Армения активна во всех областях юрисдикции ЮНЕСКО. Это тесное сотрудничество впервые выражено и членством Армении в Исполнительном совете ЮНЕСКО до 2025 года».

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян отметил:

«Армянскому народу из собственного исторического опыта знакома трагическая утрата своих культурных и духовных ценностей. К сожалению, и сегодня мы сталкиваемся со случаями искажения, присвоения и уничтожения этих ценностей, которые преступники даже снимают на видео и публикуют в социальных сетях.

Мы полны надежды, что ЮНЕСКО как ведущая международная организация по защите культурного наследия в рамках своего международного мандата не пожалеет усилий для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха».

На концерте, состоявшемся в течение вечера, выступили известные французские артисты с армянскими корнями Андре Манукян, Патрик Фиори, а также талантливые молодые музыканты из Армении Ани Меликян, Артур Григорян и Армен Пучинян.

Наряду с выступлениями была и выставка фотографий, представляющих армянское историко-культурное наследие, в частности, объекты, включенные в предварительные списки Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также культурные ценности и исторические места, включенные в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Вечер прошел в теплой дружественной атмосфере.