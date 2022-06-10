Вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении остается открытым: министр ИД Армении

По итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в Ереване принято Заявление по вопросам международной безопасности, также составлена Программа консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности государств-членов ОДКБ на следующие три года. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом на совместной с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем пресс-конференции после заседания сообщил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

«Мы завершили заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие министры иностранных дел государств-членов ОДКБ и генеральный секретарь ОДКБ. В этом году мы отмечаем 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности, 20-летие образования Организации Договора о коллективной безопасности, в связи с чем, еще раз хочу поздравить всех нас. В ходе встреч, которые проходили в узком, а затем в расширенном составе, мы с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ обсудили тенденции развития в сфере международной и региональной безопасности, их влияние на безопасность наших стран. Мы также коснулись вопроса совершенствования механизмов кризисного реагирования, что, как известно, является приоритетом председательства Армении в ОДКБ. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, однако вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Республики Армения в мае 2021 года по сей день остается открытым. Мы также обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых на уровне глав государств-членов ОДКБ в сентябре 2021 года в рамках сессии Совета коллективной безопасности и приоритеты председательства Армении», - заявил глава МИД Армении.

По словам Мирзояна, Армения остается приверженной инициативному сотрудничеству в рамках ОДКБ, направленному на расширение сотрудничества между государствами-членами, в том числе на развитие внешнеполитической координации в рамках ОДКБ и активизацию роли организации на международной арене.

По итогам заседания, состоявшегося в Президентском дворце, министры иностранных дел ОДКБ достигли договоренности о проведении следующего заседания Совета министров иностранных дел также в Ереване, в четвертом квартале текущего года.