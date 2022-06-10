Премьер-министр Пашинян присутствовал на церемонии запуска национального авиаперевозчика Fly Arna

Премьер-министр Никол Пашинян в ереванском аэропорту “Звартноц” принял участие в мероприятии, посвященном запуску национального авиаперевозчика Армении, авиакомпании Fly Arna.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, церемония началась с прибытия первого самолета Airbus A320 компании Fly Arna из международного аэропорта Шарджи в Армению, на котором прибыла делегация группы “Air Arabia”. Самолет торжественно встретили в международном аэропорту “Звартноц” водной аркой.

В мероприятии приняли участие также председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, председатель правления Государственного фонда интересов Армении (ANIF) Тигран Авинян, исполнительный директор ANIF Давид Папазян, генеральный исполнительный директор “Air Arabia” Адель аль-Али и другие должностные лица.

В своей речи премьер-министр Пашинян поприветствовал присутствующих и отметил: “Иногда очень трудно регулировать мысли, чтобы понять на чем сосредоточиться: больше на том, что у нас есть, или на том, чего у нас нет? И это действительно важный вопрос, потому что то, что у нас есть, нас вдохновляет, а то, чего у нас нет, иногда может нас привести в отчаяние в том смысле, что, имея столько всего в Армении, мы не имеем так многого, что иногда кажется невозможным восполнить пробелы, выполнить миссию, решить задачу восполнения огромной пропасти того, чего у нас нет.

И в этом смысле мы решили не бояться сталкиваться со всеми вызовами лицом к лицу. И мы решили также, что должны иметь все больше и больше, и отказаться от логики штопать пробелы. Если мы что-то делаем, то должны сделать все возможное, чтобы сделать это как можно лучше, на самом высоком уровне.

И наша политическая приверженность заключалась в том, что за годы нашего правления должны произойти существенные изменения в области авиации, и цвета нашего государственного флага должны появляться на все большем количестве самолетов. Я рад, что сегодня у нас есть такая возможность, и поздравляю всех нас, потому что здесь при участии ANIF и наших партнеров из “Air Arabia” мы создаем такую авиакомпанию”.

По словам Никола Пашиняна, это имеет многовекторное значение, т.к. одним из важнейших успехов доковидного периода стало то, что правительство смогло создать возможность для граждан путешествовать по доступным ценам. “И это не только вопрос мобильности, это еще и вопрос политический, цивилизационный, потому что когда как можно более широкие слои нашего общества имеют возможность путешествовать, общаться с другими странами, это дает нам возможность лучше узнать самих себя, лучше оценить самих себя, иметь больше энергии и лучше представлять свои дальнейшие шаги”, — сказал премьер-министр.

Глава правительства выразил надежду, что авиакомпания Fly Arna будет перевозить из Армении за рубеж и наоборот очень много людей. “В этом смысле наша страна также станет перекрестком, откуда люди отправляются в путешествие, куда возвращаются, куда едут для отдыха, знакомства, туризма, и эти люди будут хранить в своем сердце частичку Армении и уносить с собой какое-то положительное отношение к Армении. Еще раз поздравляю всех нас с еще одним шагом к развитию этого направления.

Мы знаем больше негативных историй об авиационной сфере Армении, чем позитивных, и пришло время разорвать эту цепочку. Надеюсь, вместе с нашими партнерами положительными новостями, новыми разработками, новыми самолетами, новыми развитиями, новыми направлениями мы сможем преодолеть весомый пакет этих негативных историй или оставленное ими впечатление”, — сказал премьер-министр Пашинян.

Затем премьер-министр в сопровождении генерального директора Air Arabia Аделя аль-Али побывал в первом самолетом компании Fly Arna, ознакомился с созданными для пассажиров условиями.

Во время официальной церемонии запуска авиакомпания Fly Arna объявила дату своего первого коммерческого полета. Первый рейс G6501 будет выполнен из международного аэропорта “Звартноц” в международный аэропорт Хургады 3 июля 2022 года. Направления авиакомпании Fly Arna также будут включать прямые рейсы, соединяющие Армению с Шарм-эш-Шейхом и Бейрутом.