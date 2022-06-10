Араик Арутюнян и Михаил Швыдкой обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в гуманитарной сфере

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере и перспективные направления.

Были затронуты программы “Дни культуры Армении в России” и “Дни духовной культуры России в Армении”. Мероприятие “Дни культуры Армении в России” пройдет 10-11 июня 2022 года в Москве, а 13 июня в Кисловодске. Мероприятие “Дни духовной культуры России в Армении” планируется провести осенью 2022 года.

Собеседники отметили важность проведения вышеуказанных мероприятий и подчеркнули, что они будут способствовать укреплению многовековой дружбы между армянским и русским народами.