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Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Британские власти вводят санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

В нем отмечается, что предстоятель Русской православной церкви оказался под санкциями "из-за его значительной поддержки" российской военной операции на Украине.

Санкции подразумевают замораживание активов в британской юрисдикции, а также запрет на въезд в Великобританию.

Также Лондон внес в санкционные списки уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову за ее роль в "принудительном вывозе и усыновлении украинских детей", депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова и руководителя авиакомпании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.

Санкции вводят и против четырех полковников ВС РФ в связи с событиями в Буче и членов "Комитета спасения за мир и порядок", действующего в Херсонской области.


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