Сотрудничество Армения-Иран всегда будет способствовать укреплению мира в регионе. Спикер НС РА

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран председатель НС РА Ален Симонян 16 июня встретился с министром иностранных дел ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Об этом Арменпресс сообщили в Национальном Собрании Армении.

«После обмена приветствиями стороны говорили о 30-летних дипломатических отношениях между нашими странами, положивших начало процессу развития армяно-иранского межгосударственного сотрудничества, фундамент которого был заложен еще сотни лет назад. Ален Симонян отметил, что двусторонние отношения с дружественным Ираном, построенные на взаимном уважении и доверии, имеют большое значение для Республики Армения, так как Иран является для нас не только соседней страной, но и важным и надежным торговым партнером. Он подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества, согласившись с тем, что активизация парламентских контактов как в двустороннем, так и в многостороннем форматах способствует укреплению взаимопонимания и доверия, расширению сферы общих взглядов и развитию сотрудничества между странами», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, председатель НС РА отметил, что Армения, всегда учитывая интересы дружественного Ирана, максимально поддерживала его позицию и ожидает от Ирана соответствующего отношения, добавив, что армяно-иранское сотрудничество всегда способствовало и будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Стороны коснулись войны против Нагорного Карабаха, развязанной азербайджано-турецким тандемом, и создавшейся в результате ситуации, а также многочисленных нерешенных гуманитарных вопросов, в частности, вопроса возвращения военнопленных.

"Думаю, что беспристрастный подход дружественного Ирана к циркулирующим на международной и региональной аренах проазербайджанским инициативам внесет серьезный вклад в дело мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Ален Симонян.

По сообщению НС РА, на встрече придавалось большое значение стратегическому диалогу с Ираном и ожидался возможный значительный прогресс двусторонних отношений по всем направлениям.

В ходе обсуждения стороны говорили об инвестиционных интересах иранской стороны в Сюникской области Армении.

Отмечается, что в этой связи председатель НС подчеркнул необходимость открытия Генерального консульства Исламской Республики Иран в Капане, а также необходимость открытия Генерального консульства Республики Армения в Тебризе.

Министр иностранных дел Ирана выразил уверенность, что армяно-иранское сотрудничество имеет большой потенциал для развития и расширения, и готов поддержать развитие взаимовыгодного сотрудничества Армения-Иран — во благо наших дружественных народов.