В Армению прибыли секретари Советов Безопасности России, Киргизии и Таджикистана

С целью участия в очередном заседании Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая в Армению прибыли секретари Совета Безопасности Российской Федерации- Николай Патрушев, Кыргызской Республики - Марат Иманкулов и Республики Таджикистан - Насрулло Рахматжон.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета Безопасности Армении, в Ереванском международном аэропорту «Звартноц»коллег встретил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.