В Армению прибыли секретари Советов Безопасности России, Киргизии и Таджикистана
19:36, 16 Июнь 2022
С целью участия в очередном заседании Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая в Армению прибыли секретари Совета Безопасности Российской Федерации- Николай Патрушев, Кыргызской Республики - Марат Иманкулов и Республики Таджикистан - Насрулло Рахматжон.
Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета Безопасности Армении, в Ереванском международном аэропорту «Звартноц»коллег встретил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
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