Удерживаемые Азербайджаном армянские пленные – грубое нарушение международного права. Министр ИД РА

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 июня принял делегацию, возглавляемую председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, министр Мирзоян отметил важность роли ОБСЕ как самой большой региональной организации безопасности, и высоко оценил сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ как парламентскую площадку для диалога по обеспечению всеобъемлющей и неделимой безопасности в зоне ответственности ОБСЕ.

"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт сошлись во мнении, что визит делегации-хороший повод очертить новые возможности взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

В ходе встречи армянская сторона представила позиции относительно процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также работы по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, глава МИД Армении подчеркнул, что, несмотря на утверждения Азербайджана о том, что Нагорного Карабаха больше нет, и нет нагорно-карабахского конфликта, в международном сообществе существует всеобщий консенсус в отношении того, что нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться нерешенным.

Арарат Мирзоян также подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен получить свое всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование в рамках единственного формата, имеющего посреднический мандат со стороны международного сообщества–сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отмечается, что глава МИД Армении выразил обеспокоенность продолжающейся антиармянской и воинственной риторикой властей Азербайджана, провокационными действиями против Армении и Нагорного Карабаха. Он осудил продолжающиеся устремления Азербайджана относительно суверенной территории Армении, которые ставят под серьезное сомнение искренность заявлений Азербайджана о достижении мира в регионе.

По сообщению МИД РА, Арарат Мирзоян обратил внимание собеседников на то, что, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, а также проводит целенаправленную политику на территориях, находящихся под его контролем после 44-дневной войны, в направлении искажения и уничтожения идентичности религиозного и культурного наследия. В этом контексте была подчеркнута необходимость учитывать важность практических шагов международного сообщества для полного решения этих неотложных вопросов.