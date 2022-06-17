Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Мигран Хачатрян назначен председателем Комитета гражданской авиации

Мигран Хачатрян назначен председателем Комитета гражданской авиации

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Мигран Хачатрян назначен председателем Комитета гражданской авиации Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», решение премьера опубликовано на сайте e-gov.am.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]