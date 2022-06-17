Мария Пейчинович-Бурич высоко оценила сотрудничество Армении с Советом Европы

За 21 год своего членства в Совете Европы Армения продемонстрировала высокую приверженность сотрудничеству с этой организацией. Как сообщает «Арменпресс», об этом, делая заявление для СМИ, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, подводя итоги встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

«Армения подписала, ратифицировала 66 конвенций, присоединилась к 12 соглашениям. В эти годы Армения активно способствовала формированию правовой и политической повестки Европы. Я уверена, что, в свою очередь, и Совет Европы способствовал прогрессу реформ в Армении. Я надеюсь, что этот визит еще больше укрепит наш диалог и уровень сотрудничества между Арменией и Советом Европы в свете текущих и следующих программ», - сказала генеральный секретарь Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы приветствовала готовность властей Армении принять меры по реализации программы для Армении на 2019-2022 годы. Она отметила, что в настоящее время разрабатывается план программа для Армении на 2023-2026 годы.

«В этом контексте я призываю Армению продолжать в полной мере использовать поддержку и опыт СЕ, например, придать окончательный вид реформам избирательного процесса, приведя в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, законодательством о СМИ и предложениями конституционных реформ», - сказала Мария Пейчинович-Бурич.

Что касается урегулирования нагорно-карабахского конфликта, генеральный секретарь Совета Европы отметила, что приветствуются встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и связанные с ними заявления и решения, такие как работа демаркационной комиссии.

«Мы должны добиться доверия и примирения. Все инициативы в этом направлении приветствуются, их нужно поддерживать», - заключила Мария Пейчинович-Бурич.