Суд в Иране удовлетворил иск к США на сумму в более чем $4 млрд

Суд в Иране в четверг постановил одобрить иск с требованием к правительству США выплатить свыше $4 млрд компенсации семьям иранских физиков-ядерщиков, погибших в результате терактов. Суд Тегерана, сообщило в четверг иранское агентство ISNA, признал власти США причастными к этим терактам, которые "привели к мученической смерти ученых-ядерщиков и причинению физического, психологического и финансового ущерба их семьям".

Суд обязал правительство и должностных лиц США выплатить компенсацию в размере $4,3 млрд, из них $2,15 млрд за нанесенный материальный и моральный ущерб и еще столько же - в качестве "штрафных санкций".

Истцами по данному делу выступают семьи ученых-атомщиков Ирана, фамилии которых не приводятся. Ответчики - 37 американских физических и юридических лиц, в том числе правительство США, экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп, Госдепартамент США, Минобороны США и прочие. Правовой основой для юрисдикции этого суда является Закон о юрисдикции судебной власти Исламской Республики Иран при рассмотрении гражданских исков против иностранных правительств и правила их исполнения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ноябре 2020 года погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны Ирана. Он был убит в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.