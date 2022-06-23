Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]