Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.