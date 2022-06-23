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Министр обороны Армении в Москве примет участие в заседании СМО СНГ  

Министр обороны Армении в Москве примет участие в заседании СМО СНГ  

Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном отбыла в РФ для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится 24 июня в Москве. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.


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