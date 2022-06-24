Европейские индексы - 23-06-22

МОСКВА, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.76% и составил 12912.59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.56% и составил 5883.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.97% и составил 7020.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1416.41 пункта.