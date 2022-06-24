Глава КНДР приказал укрепить обороноспособность страны

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. Об этом в пятницу сообщило агентство ЦТАК.

Лидер республики подчеркнул необходимость приложить все усилия для реализации задач по укреплению военной мощи и оборонного потенциала страны, обозначенных в ходе расширенного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК), для подавления любых враждебных сил, говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР также приняла решение дополнить оперативные обязанности передовых подразделений своей армии "важным планом военных действий",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

КНДР в четверг провела расширенное заседание ЦВК, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с пересмотром стратегических задач воинских частей и их реорганизацией.