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Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут зарубежные СМИ. Возможно, он перейдет в мюнхенскую «Баварию». Португалец потерял надежду, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титулы. Роналду дал положительный сигнал о возможном переходе в «Баварию». Немецкий клуб ищет замену Роберту Левандовски.

37-летний Криштиану Роналду - пятикратный обладатель «Золотого мяча».


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