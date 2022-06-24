Генсек ООН выступил за одновременный экспорт продовольствия России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за обеспечение одновременного доступа на мировые рынки продовольствия из России и Украины. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН в своих усилиях по поставкам большего количества продовольствия на мировые рынки всегда предлагал пакетное соглашение, которое бы включало [экспорт продукции] России и Украины одновременно", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что генсек ООН пытается сначала договориться об экспорте украинского зерна, а потом российского. По словам Лаврова, Гутерриш пытается разрешить проблему вывоза зерновых, не учитывая коридоры, которые ежедневно объявляет российская сторона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

Глава МИД РФ ранее заявлял, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала российской военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Лавров подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.