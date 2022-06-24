Действовали как большая, настоящая команда: Рекс Каламян

Главный тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян доволен победой команды в стартовом матче международного турнира.

«Мы действительно хорошо поработали в этой игре. Мы действовали как большая, настоящая команда. Я доволен показанным результатом, потому что это была командная работа. Андре Спейт-Мкртчян был непревзойден, остальные игроки также были на высоком уровне», - сказал в беседе с «Арменпресс» Рекс Каламян.

В Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна стартовал международный турнир по баскетболу «Сада Кап» (Sada Cup). В стартовом матче встретились сборная Армении и «Команда США». Картина игры не изменилась и в четвертой четверти, сборная Армении у себя дома отпраздновала победу со счетом 94-59. Андре Спайт-Мкртчян был признан лучшим баскетболистом игры (MVP).

Следующий матч сборной Армении против сборной Ирана состоится 25 июня в 19:00. «Команда США» сразится с сирийской командой в тот же день в 17:00.