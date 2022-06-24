Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок

Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В отношении российского зерна - там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компания, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России. Но это продолжается", - сказала министр.