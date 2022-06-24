Чехия организует саммит ЕС по сотрудничеству со странами не входящими в сообщество

Лидеры стран Евросоюза на проходящем саммите сообщества обратилась к Чехии, принимающей с 1 июля на полгода обязанности государства - председателя Совета ЕС, организовать саммит ЕС по вопросам развития сотрудничества с государствами, которые не входят в организацию. Об этом сообщил журналистам в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Лидеры стран ЕС обратились к Чехии с просьбой организовать саммит по вопросам сотрудничества с государствами, невходящими в состав сообщества", - отметил он.

Темой обсуждения на этом саммите станет и развитие сотрудничества с Украиной, которой был предоставлен статус государства - кандидата в члены ЕС. Сообщество намерено оказывать всяческую помощь Киеву в реализации процесса европейской интеграции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Ранее стало известно, что Чехия планирует привести саммит глав государств и правительств ЕС в октябре текущего года.