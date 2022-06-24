Известны первые пары очередного турнира Большого шлема - Уимблдона

В результате жеребьевки стали известны первые пары очередного теннисного турнира Большого шлема - Уимблдона.

Как сообщает «Арменпресс», сербский теннисист Новак Джокович на старте сыграет с корейцем Сун Ву-Кваном. Швейцарец Стэн Вавринка встретится с итальянцем Янником Синнером, звезда тенниса Карлос Алькарас встретится с немцем Яном-Леннардом Штруфом, Рафаэль Надаль - с аргентинцем Франсиско Черундоло.

В женском одиночном разряде бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс сыграет в первом круге с Хармони Тан из Франции, Эммой Радукану из Великобритании и Элис ван Уйтванк из Бельгии.

Турнир Уимблдон проводится с 1877 года. Призовой фонд турнира в этом году составляет 50 миллионов фунтов стерлингов, из которых победители получат 2 миллиона фунтов стерлингов. Чаще всех Уимблдон в мужском одиночном разряде выигрывал Роджер Федерер из Швейцарии, всего 8 раз, Мартина Навратилова в женском одиночном разряде выиграла 9 раз. Уимблдон проводится в 5 подгруппах: мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд, женский парный разряд и смешанный парный разряд.