В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек

Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель афганского минздрава Шарафат Заман.

"К сожалению, у нас снова плохие новости из (провинции) Пактика. Сегодня в 10 утра там произошло очередное землетрясение в районе Гиян", - сказал собеседник агентства, добавив, что "зафиксировано более пяти жертв, более 10 человек получили ранения".

Как свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), в пятницу вблизи афгано-пакистанской границы произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 01.43 по времени UTC, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.