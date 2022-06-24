Состояние пострадавших вследствие взрыва автомобиля 5 граждан оценивается как крайне тяжелое

Состояние 5 граждан, пострадавших в результате взрыва вследствие утечки газа в автомастерской по адресу улица Глинки, 3, в Ереване, оценивается как крайне тяжелое. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, последние получили ожоги различной степени и повреждения органов дыхания и находятся в отделении реанимации Национального ожогового центра.

«Врачи делают все возможное для улучшения состояния их здоровья», — отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, что один из получивших ожоги — водитель автомобиля, остальные четверо — сотрудники автомастерской.

В Национальный центр кризисного управления 24 июня в 14:17 поступил вызов о том, что в Ереване, по адресу ул. Глинки, 3, в автомастерской взорвался автомобиль. Есть пострадавшие.