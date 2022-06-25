Иран запустил проект по строительству своей первой АЭС

Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом 25 июня заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"В этом году мы начали другую работу, спроектировав общеиранскую электростанцию мощностью 360 мегаватт, строительство которой предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами. Сегодня мы решительно изменили эту цель и, используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС", - приводит агентство ISNA слова Эслами.

Он также призвал отечественные строительные компании, крупных владельцев промышленных фирм присоединиться к проекту строительства АЭС.