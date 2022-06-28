Парламент на должности судей Кассационного суда избрал Липарита Меликджаняна, Геворга Гезаляна и Артура Давтяна

Национальное собрание Армении на должности судей по гражданским делам Антикоррупционной палаты Кассационного суда избрало Липарита Меликджаняна, Геворга Гезаляна и Артура Давтяна.

Как сообщает «Арменпресс», результаты закрытого тайного голосования на внеочередном заседании НС огласил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян.

Высший судебный совет на вакантную должность судьи по гражданским делам Антикоррупционной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Лизы Григорян, Карена Туманяна и Липарита Меликджаняна. Из 107 депутатов НС в голосовании приняли участие 68 депутатов. Лиза Григорян и Карен Туманян не получили ни одного голоса «за», Липарит Меликжанян получил 68 голосов «за».

На вторую вакансию были выдвинуты Лусине Авагян, Геворг Гезалян и Ваге Рафаелян. В голосовании приняли участие 67 депутатов, все проголосовали за Геворга Гезаляна.

На третью вакансию были выдвинуты Артур Давтян, Наира Овсепян и Агаси Мкоян. Все 67 депутатов, принявшие участие в голосовании проголосовали за Артура Давтяна.