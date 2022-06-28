Джонсон считает, что до прямой войны Британии с Россией дело не дойдет

Премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с РФ, заявил, что не думает, что "до этого дойдет".

"Я не думаю, что до этого дойдет, и, естественно, мы работает над тем, что мы ограничимся Украиной", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, готовится ли Британия к войне с Россией.

По его словам, в России могут "попытаться говорить, что это конфликт между НАТО и РФ", однако это не так. Джонсон утверждает, что страны НАТО помогают Украине только, чтобы она могла обороняться.